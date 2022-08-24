Російські військові завдали кілька ракетних ударів по території Хмельницької області. Про це першими повідомили очевидці у соцмережах, а згодом підтвердив голова ОВА. Наразі невідомо, чи є постраждалі внаслідок обстрілів – це обіцяють повідомити згодом.

Про вибухи у соцмережах повідомили близько 17:20 у середу, 24 серпня. В цей час тривала повітряна тривога, яку оголосили в 16:50.

Згодом інформацію про приліт ворожих ракет підтвердив голова Хмельницької військової адміністрації Сергій Гамалій. «Маємо прильоти ворожих ракет в Хмельницькій області. Залишайтеся в укриттях», – зазначив він.

Додамо, що станом на 17:50 в області, як і в інших західних областях України, триває повітряна тривога. Щодо наслідків обстрілів у ОВА обіцяють повідомити згодом.

Мер Хмельницького Олександр Симчишин повідомив, що на території Хмельницької громади прильотів не зафіксовано.

Зазначимо, що в День Незалежності росіяни суттєво збільшили кількість ракетних ударів. Вранці 24 серпня вони вдарили чотирма ракетами по військовій інфраструктурі Миргорода Полтавської області, а також випустили ракету на Черкащину, але її збила ППО. Близько 15:00 вони влучили ракетою у приватний будинок на Дніпропетровщині, під завалами опинились двоє дітей.

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