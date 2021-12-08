Будівництво магазину проводили під виглядом реконструкції квартири

У Харкові власники квартири на першому поверсі нового житлового комплексу збудували магазин на 1200 м2. Про це повідомила напередодні Держінспекція архітектури та містобудування.

Будівництво проводили під виглядом реконструкції квартири площею 60 м2.

«Насправді під виглядом реконструкції квартири фактично відбулося нове будівництво магазину площею 1200 кв. м», – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що тоді ще діюча ДАБІ видала дозвіл на реконструкцію квартири номер чотири з прибудовою під магазин продовольчих та непродовольчих товарів.

Але коли справа дійшла до видачі сертифікату про прийняття об'єкта в експлуатацію, інспектори ДАІМ виїхали на місце, побачили магазин та відмовили у видачі документа.

Наразі чиновники обіцяють провести позапланову перевірку об'єкта та повідомити про це правоохоронні органи.