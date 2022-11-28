Операція на серці пройшла успішно

У Херсонській обласній клінічній лікарні провели першу після деокупації Херсона в операцію на серці. Провести її херсонським медикам допоміг лікар-кардіолог з Одеси, повідомив у Telegram очільник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

«Лікар-кардіолог з Одеси, що прибув на поміч херсонським медикам, провів успішне стентування коронарних судин 71-річному пацієнтові. Вперше після визволення нашого міста було проведено таке серйозне оперативне втручання», – повідомив Ярослав Янушевич.



За його словами, Херсонська обласна клінічна лікарня наразі працює у штатному режимі. Відновили роботу гематологічний, діалізний центри та інші відділення. Всі корпуси мають електроживлення, доступні обстеження на КТ-апараті та ангіографі.



Задля безпеки пацієнтів облаштовані три бомбосховища з ліжками та системою вентиляції. Під час окупації в цих укриттях народилися два хлопчика та дві дівчинки.

Нагадаємо, підрозділи Збройних сил України увійшли у Херсон 11 листопада.