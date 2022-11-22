Правоохоронці затримали колишнього керівника відділу Північної виправної колонії №90, який під час окупації міста співпрацював із росіянами, а перед їх відходом із міста випустив ув'язнених із СІЗО.

Як повідомили у вівторок, 22 листопада, в Офісі генпрокурора, під час російської окупації Херсона чоловік добровільно очолив так званий відділ охорони Херсонського слідчого ізолятора у незаконно створеному окупаційною владою управлінні служби виконання покарань у Херсонській області.

Перебуваючи на цій «посаді», він наказав співробітникам СІЗО покинути місце і залишити ключі від камер та службових приміщень так, аби до них мали доступ ув’язнені, які згодом утекли.

Злочинця затримали після деокупації у Херсоні. Прокуратура повідомила йому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) ККУ. За це йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, після деокупації Херсона українські військові знайшли у місцевому СІЗЛ справи 457 засуджених, 15 із яких мали довічне позбавлення волі. Усі засуджені відбували покарання у різних колоніях, а на момент окупації міста опинилися в херсонському СІЗО. Після відходу росіян усі засуджені втекли на волю. Однак декілька в‘язнів самі звернулися до українських військових.