Смертельна аварія сталася в Хмельницькому на вулиці Зарічанська, 9

Вранці 18 листопада на вулиці Зарічанській у Хмельницькому сталася смертельна ДТП. Пʼяний водій BMW X6 в’їхав у зупинку громадського транспорту, внаслідок чого загинули три жінки. Про це повідомляє пресслужба поліції області.

Слідчі попередньо встановили, що о 07:20 водій автомобіля BMW X6, який їхав вулицею Зарічанською в Хмельницькому, допустив дотичне зіткнення з автомобілями Škoda Octavia та Mazda, після чого в’їхав у зупинку громадського транспорту.

«Троє жінок віком 60, 56 та 53 років, які стояли на зупинці, від отриманих травм загинули. Водій перебував за кермом з явними ознаками сп’яніння. Поліцейські затримали його на місці події», – зазначають правоохоронці.

За порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп’яніння, що спричинило загибель кількох людей (ч. 4 ст. 286-1 Кримінального кодексу України), затриманому загрожує від 7 до 12 років ув’язнення.