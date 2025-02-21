Пізно ввечері четверга, 20 лютого, на заводі з переробки пластику в Калузькій області Росії виникла масштабна пожежа. Про це повідомили російські Telegram-канали.

За даними пропагандистів, серйозне загоряння виникло поруч із селом Окорокове Жуковського району Калузької області РФ. Місцеві мешканці повідомили, що вогонь охопив завод із переробки пластику.

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«Заграву і стовп диму видно за кілька кілометрів із міста Обнінськ. Точні причини події поки що невідомі. На місці працюють екстрені служби», – ідеться в повідомленні.

У російському МНС повідомили, що площа загоряння становить 1200 м2.

Уранці росіяни заявили, що рятувальники досі намагаються загасити сильне загоряння біля села Окорокове. На допомогу місцевим екіпажам прибули вогнеборці з довколишніх міст Калузької області.

Зауважимо, український Генеральний штаб наразі не коментував пожежу на заводі в Калузькій області РФ.

Нагадаємо, 19 лютого у Москві розгорілася велика пожежа в будівлі Інституту обчислювальної техніки ім. С. О. Лебедєва, що підпорядковується Міністерству промисловості та торгівлі РФ. Вогонь поширився на 1500 м2 та призвів до обвалення покрівлі, також повідомляли про загрозу вибуху газових балонів.