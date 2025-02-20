Вогонь охопив 1500 м2 будівлі Інституту обчислювальної техніки в Москві

У Москві у середу, 19 лютого, розгорілася велика пожежа в будівлі Інституту обчислювальної техніки ім. С. О. Лебедєва. Про це повідомив російський Telegram-канал «ASTRA».

У середу, 19 лютого, в будівлі Інституту обчислювальної техніки ім. С. О. Лебедєва на Варшавському шосе в Москві спалахнула масштабна пожежа. Вогонь поширився на 1500 м2 та призвів до обвалення покрівлі, також повідомляли про загрозу вибуху газових балонів.

Відомо, що Інститут точної механіки та обчислювальної техніки імені С. О. Лебедєва – це російська наукова організація, що входить до складу Російської академії наук. З 3 серпня 2009 року державний інститут перетворили в акціонерне товариство. А роком раніше, у 2008 році, він почав підпорядковуватися Міністерству промисловості та торгівлі Росії.

«На місці працюють екстрені служби, задіяно понад 170 співробітників та 50 одиниць техніки. За даними МНС, 30 осіб, які перебували в будівлі, залишили її самостійно. Про постраждалих не повідомляється», – додають у повідомленні.

Нагадаємо, 17 лютого у російському Воронежі на заводі «Протек» знищили дві коштовні російські автоматизовані станції перешкод Р-330Ж «Житель». Ворожу техніку росіяни планували використати у війні проти України.