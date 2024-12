2 січня 2025 року в Україні розпочнеться прокат екранізації сатиричного модерністського роману Вірджинії Вульф, що вважається одним із найвідоміших творів авторки, – фільму «Орландо» Саллі Поттер. Прокат відбувається у межах зимової ретроспективи кінокомпанії «Артхаус Трафік», де зібрано три знакові стрічки, кожен з яких став особливою подією у світовому кінематографі.

Сюжет стрічки розгортається у Лондоні 17 століття. Орландо, молодий та вродливий аристократ, привертає увагу королеви Єлизавети I. Коли її величність наказує юнаку не дорослішати й не старіти, Орландо підкоряється. Дивним чином йому вдається упродовж століть лишатися рум'яним красенем, пізнаючи сенс смерті, кохання, поезії, політики та суспільства. Аж раптом одного дня Орландо прокидається жінкою.



Фентезійно-історична драма 1992 року з Тільдою Свінтон у головній ролі була у свій час номінована на два «Оскари»: за найкращі роботу художника-постановника та дизайн костюмів. Також фільм відзначений Премією BAFTA за найкращий грим, а також премією Європейської кіноакадемії за найкращий фільм молодої режисерки.

Партнером Свінтон на знімальному майданчику став Біллі Зейн, зірка фільму «Титанік» і серіалу «Твін Пікс».



Світова прем’єра картини відбулась у 1992 році на Венеційському кінофестивалі. Костюми розробила Сенді Пауелл, триразова володарка премії «Оскар» (номінована за «Орландо»), відома роботою над фільмами «Фаворитка», «Авіатор» і «Банди Нью-Йорка».

Стрічка режисерки Саллі Поттер уже три десятиліття підтверджує свій культовий статус: ще після її виходу, у 1993 році газета The New York Times передрікала, що «Орландо» стане класикою і зразком для незалежних режисерів; пізніше, у 2007, картина ввійшла у список 1000 фільмів, які потрібно подивитися, перш ніж померти, від британської газети The Guardian.