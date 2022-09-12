12 вересня у Києві відновило роботу посольство Болгарії

У понеділок, 12 вересня, у Києві відновило роботу посольство Болгарії. МЗС Болгарії назвало відновлення роботи «ще одним знаком міцної підтримки України».

Дипломатичне відомство очолюватиме тимчасовий повірений у справах, посольство працюватиме в обмеженому штаті. Консульський відділ посольства також працює у меншому складі. Він відновить свою діяльність і надаватиме обмежений спектр послуг, а повноцінна його робота почнеться після повного відновлення каналів зв'язку з Болгарією.

«Наша країна, яка продовжує надавати всіляку допомогу Україні, включно з її громадянами, переміщеними внаслідок війни, категорично засуджує російську військову агресію та підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи територіальні води», – повідомили в МЗС.

Нагадаємо, що у серпні Болгарія припинила видачу нових віз російським туристам.