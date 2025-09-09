KFC з’явиться у торговому центрі Galeria Korzo

Мережа закладів швидкого харчування KFC почне відкривати ресторани в містах з населенням від 50 до 100 тис. мешканців. Першою в проєкті стане Коломия, інформує LIGA.net.

KFC в Коломиї з’явиться у торговому центрі Galeria Korzo (Чорновола, 30 а), поруч з музеєм «Писанка».

«Коломия увійшла до оновленої інвестиційної програми на 2025 рік, що передбачає збалансоване географічне розширення мережі не лише в обласних центрах, а й у перспективних містах з населенням 50-100 тис. людей. Коломия – активне регіональне місто з високою комерційною динамікою, стабільним трафіком і чимраз більшим попитом на сучасний сервіс», – повідомили у KFC.

Зазначимо, KFC вже має ресторани в менших містах, але вони розташовані у передмістях мегаполісів (Сокільниках, Гостомелі, Вишгороді тощо). До кінця 2025 року компанія також планує запустити нові заклади у Тернополі (ТРЦ «Подоляни» по вул. Текстильна, 28,) та Кам’янському в Дніпропетровській області.

Станом на вересень 2025 року в Україні працює 68 ресторанів KFC, 20 з яких відкриті після початку повномасштабного вторгнення РФ. За оцінкою KFC, кожен заклад мережі створює близько 25 робочих місць.