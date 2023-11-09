Для пошуку потенційних покупців чоловік розміщував оголошення на спеціалізованих сайтах

Служба безпеки України викрила та затримала на у Кропивницькому зловмисника, який хотів продати деталі для гелікоптерів Мі-8 за кордон. Ним виявився колишній посадовець місцевого СІЗО, повідомили у прес-службі СБУ у четвер, 9 листопада.

За даними правоохоронців, чоловік планував вивезти з України допоміжні газотурбінні двигуни та навігаційну апаратуру для багатоцільових вертольотів радянського виробництва Мі-8. Куди саме екс-посадовець хотів продати обладнання, правоохоронці не уточнили.

«Для пошуку потенційних покупців він розміщував оголошення на спеціалізованих сайтах. Для переправлення товару іноземним замовникам фігурант хотів використати сервіси міжнародних вантажоперевезень. А щоб приховати нелегальний експорт – намагався внести недостовірні відомості до товарно-транспортних декларацій», – повідомили у прес-службі СБУ.

Деталі до скількох гелікоптерів намагався вивезти чоловік, в СБУ також не уточнили. Водночас на фото, оприлюднених правоохоронцями, видно щонайменше два двигуни та коробки із навігаційною апаратурою.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 333 ККУ (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю). Йому загрожує до трьох років позбавлення волі або штраф.