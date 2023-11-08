З України намагалися вивезти комплектуючі для винищувача МіГ-29

Контррозвідка Служби безпеки викрила міжнародний канал нелегального вивезення з України комплектуючих до бойових літаків. Співробітники СБУ затримали організатора нелегального трафіку і двох його спільників. Про це повідомили у прес-сулжбі СБУ у середу, 8 листопада.

«Зловмисники намагались незаконно продати азійським замовникам партію запчастин до авіадвигунів на майже 2,5 млн грн. За наявними даними, відповідні комплектуючі раніше були викрадені з промислового гіганта Мотор Січ», – йдеться у повідомленні.

Чоловіки планували вивезти деталі за межі України, приховавши від митного контролю, щоб потім продати зарубіжним клієнтам. У такий самий спосіб вони також планували вивезти радіолокаційний блок для винищувачів МіГ-29, який використовується для розпізнавання літаків у режимі «свій-чужий» системою ППО.

Також в Одеській області співробітники СБУ затримали «на гарячому» одного із чоловіків, який хотів переправити авіапродукцію до однієї з країн Східної Азії через невизнане Придністров’я. Товар він заховав у порожнинах власного авто.

Організатором схеми виявився житель Харкова. Для пошуку покупців він розміщував рекламні оголошення про авіакомплектуючі на спеціалізованих інтернет-ресурсах.

«Під час обшуків за адресами проживання фігурантів вилучено велику кількість агрегатів до авіаційної техніки українського виробництва, підготовлених до відправки за кордон», – повідомили у СБУ.

Слідчі Служби безпеки повідомили трьом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності інших учасників незаконної схеми, у тому числі причетних до розкрадання авіапродукції з українських заводів.