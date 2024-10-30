Храм досі перебуває у складі УПЦ МП й не планує наразі переходити до ПЦУ

У середмісті Кропивницького з’явився білборд, на якому зазначено, що храм УПЦ МП Благовіщення Пресвятої Богородиці святкуватиме Різдво Христове 25 грудня. Про це повідомив місцевий сайт «Гречка».

Повідомлення про те, що храм Благовіщення Пресвятої Богородиці святкуватиме Різдво Христове 25 грудня, а Хрещення Господнє 6 січня ввело містян в оману, адже вони сприйняли як перехід церкви до ПЦУ.

Священник храму Іван Верескун зазначив журналістам видання, що парафія дійсно прийняла рішення про запровадження нового новоюліанського календаря.

«Минулого року церква вирішила проводити богослужіння за новоюліанським календарем, але за побажаннями вірян, богослужіння проводитиметься і 7 січня. У цьому році, скажімо так, церква повноцінно переходить на новоюліанський календар на державному та церковному рівні», – розповів він.

При цьому храм досі перебуває у складі УПЦ МП. Цю інформацію підтвердив керівник управління комунікацій та інформаційної діяльності Кіровоградської обласної військової адміністрації Віталій Останній. За його словами, в адміністрації немає відомостей щодо того, чи планує церква переходити до ПЦУ.

Православна церква України вважає таку рекламу лукавством і обманом. Архиєпископ Кропивницький та Голованівський ПЦУ Марк наголосив, що оголошення плутає та вводить в оману містян.

«Якщо маркетинг передбачає обман, то це такий церковний обман. Адже він спрямований на те, щоб у людей виникло переконання, що це українська церква», – додав він.

Варто відзначити, що офіційно РПЦ засудила перехід на новоюліанський календар.

Заборона діяльності УПЦ МП в Україні

20 серпня Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій». Проєкт закону передбачає заборону російської філії Української православної церкви – УПЦ МП. 24 серпня, у День Незалежності України, президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону російських релігійних організацій.

Раніше Рада церков і релігійних організацій підтримала заборону УПЦ МП в Україні та зазначила, що жодна організація, яка базується у Росії, не може діяти в Україні.

Папа Римський Франциск прокоментував закон про діяльність релігійних організацій, що керуються з Росії, зокрема й УПЦ МП. Понтифік закликав, щоб жодну християнську церкву не забороняли – прямо чи опосередковано.