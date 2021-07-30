Вакцинація в автобусах відбувається у віддалених мікрорайонах Кропивницького

Мешканців віддалених районів Кропивницького вакцинують у салонах комунальних автобусів. Охочих вакцинують у порядку живої черги, але пріоритет надають пенсіонерам, які через здоров'я не можуть самотужки дістатися до поліклінік. на вибір є дві вакцини – CoronaVac або Moderna, повідомив «24 канал».

Ідея створити пересувні пункти щеплень належить міському голові Андрію Райковичу. У такий спосіб міська влада хоче прискорити темпи вакцинації.

«На сьогодні в місті вакцинували всього 36 тисяч людей. Це мало. У Кропивницькому проживають 250 тисяч людей. Ми повинні мати для колективної імунізації 130 тисяч вакцинованих. Тоді можна мати якісь гарантії», – сказав Райкович.

Вакцинація проходить у великих автобусах. Вони приїжджають на кінцеві зупинки у віддалені мікрорайони міста по кілька разів на тиждень. У таких пересувних пунктах вакцинації щеплять усіх охочих, однак переважно це люди старшого віку.

Салони автобусів оснащені бактерицидними лампами і дезінфекторами. Крім того, перед початком процедури там проводять санітарну обробку поверхонь.

Процес вакцинації зазвичай не відрізняється від того, що діє у пунктах щеплень поліклінік. Люди приходять, заповнюють анкети, дають письмову згоду на щеплення, проходять короткий медогляд. У салон автобуса запускають по кілька осіб, інші чекають ззовні своєї черги.

Про те, як і де вакцинуватися у Львові, читайте у нашому матеріалі.