Депутата Славської селищної ради від «Слуги народу» звинуватили у захопленні ділянки лісу та будинку лісника

Працівники ДБР спільно з СБУ викрили керівника філії «Славське лісове господарство» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України», який також є депутатом селищної ради від «Слуги народу» Сергія Кокоця на привласненні 0,35 га землі лісгоспу та розташованого на цій ділянці будинку.

Як розповіли в ДБР, йдеться про ділянку, на якій розташований так званий «будинок лісника». Після реконструкції коштом підприємства площа будівлі склала понад 200 м2. Загальна вартість землі та споруди становила понад 3 млн грн.

«Посадовець, який також є депутатом та головою постійної комісії з питань землекористування селищної ради Славської об'єднаної територіальної громади Львівської області, вирішив привласнити садибу та землю в курортному місці. Для цього керівник держпідприємства звернувся від імені своєї дружини до селищної ради за дозволом щодо виготовлення проекту землеустрою. Землю лісгоспу подружжя хотіло отримати начебто для ведення особистого господарства», – йдеться в повідомленні ДБР.

Після позитивного рішення сільради, директор лісгоспу залучив трьох інженерів-землевпорядників виготовити відповідний документ. Однак, під час підготовки проекту інженери не вказали, що земля, так само як і розташована на ній будівля, належить лісгоспу.

На підставі цього підробленого проекту сільрада надала землю дружині посадовця. Проте зареєструвати право власності на землю подружжю не вдалося через втручання правоохоронців.

ДБР затримало керівника Славського лісгоспу за привласнення землі і будинку вартістю понад 3 млн грн

Керівнику лісгоспу, його дружині та трьом інженерам повідомлено про підозру у підробленні та використанні підроблених документів, заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, та службовому підробленні (ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 ККУ). Винуватцям загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади керівника лісгоспу. Правоохоронці встановлюють інших причетних до оборудки осіб.

ДБР не розголошує прізвище затриманого керівника лісгоспу. Директором філії «Славське лісове господарство» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» є Сергій Кокоць. Він також є депутатом Славської селищної ради від партії «Слуга народу» та головою депутатської комісії з питань землекористування та архітектури. За даними ZAXID.NET, саме Сергію Кокоцю та його дружині оголосили підозру в цій справі.