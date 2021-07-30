У Східниці місяць не було централізованого водопостачання

Відомий курорт Східниця на Львівщині з 1 до 30 липня був без централізованого водопостачання. Усе через те, що Бориславська міська рада та селищна рада Східниці, які тепер є окремими громадами, не могли дійти згоди щодо забезпечення водою селища.

Раніше Східниця входила в підпорядкування Бориславської міської ради, водопостачання у селищі забезпечувало комунальне підприємство Бориславської міськради «Вододар». Після утворення окремої Східницької громади керівництво Борислава висунуло нові умови щодо забезпечення водою Східниці, зокрема, запропонувало селищній раді взяти на утримання місцеві водопровідні мережі, компенсувати втрати води та інше. На це не погоджувалося керівництво Східниці.

1 липня комунальний водоканал Борислава припинив водопостачання курортного селища. Оскільки місцеві керівники довго не могли дійти згоди, Східниця місяць була без централізованого водопостачання. Відновити забезпечення водою селища вдалося за втручання обласної влади.

У п’ятницю, 30 липня, голова Львівської ОДА Максим Козицький повідомив про відновлення водопостачання Східниці.

«За посередництва Львівської ОДА, Східницька та Бориславська місцеві ради підписали меморандум. У документі йдеться про негайне відновлення водопостачання до Східниці», – написав Максим Козицький у Facebook.

Голова ЛОДА пояснив, що наразі між відповідними комунальними установами «Вододар» (Борислав) та «Оазис Карпат» (Східниця) підписано тимчасовий договір на постачання води з Борислава до Східниці до 31 серпня включно. Переговори щодо підписання постійного договору ще тривають. ЛОДА обіцяє контролювати цей процес. Про відновлення водопостачання Східниці 30 липня повідомила і Бориславська міська рада.