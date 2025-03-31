Рятувальні роботи на полігоні в Пабраде

Водолази дістали броньовану машину M88 Hercules, якою керували четверо військовослужбовців США. Машина затонула в болоті на полігоні в литовському Пабраде [Pabradė] минулого тижня. Про це інформують міністерство оборони Литви та мовник LRT в понеділок, 31 березня.

За словами міністерки оборони Литви Довіле Шакалене [Dovilė Šakalienė], наразі на місці інциденту працюють американські слідчі та військова поліція Литви. Посадовиця заявила, що інформації щодо зниклих американських військових поки що немає, утім між американською та литовською сторонами діє чітка угода, що першими про це повідомлять представники США.

«Усі відчули величезне полегшення – найскладніший етап операції пройдено. Це була перша і найважча частина», – зазначила Шакалене.

Генеральна прокурорка Литви Ніда Ґрунскене повідомила про початок досудового розслідування щодо загибелі американських солдатів.



Нагадаємо, про зникнення чотирьох американських солдатів під час навчань на литовському полігоні поблизу кордону з Білоруссю стало відомо 25 березня. Невдовзі військові знайшли броньовану ремонтно-евакуаційну машину M88 Hercules, якою пересувались американці, у болоті на глибині приблизно 5 метрів.

Навчальний полігон Пабраде – великий військовий об’єкт ЗС Литви, розташований поблизу Він був створений у 1904 році. Його площа становить 17,5 тис. га і може використовуватися для навчання на рівні батальйону.