Аварія з потерпілими сталася на трасі у селі Залужжя

У нічній ДТП з фурою біля села Залужжя за 18 км від Мукачева постраждали двоє пасажирів Skoda Fabia. Аварія сталася після того, як водій Skoda не впорався з керуванням авто та виїхав на смугу зустрічного руху, по якій їхала вантажівка Volvo. Внаслідок аварії постраждали 47-річний мукачівець та 32-річна мешканка Залужжя.

Як повідомляє прес-служба поліції Закарпаття, ДТП сталася вночі із четверга на п’ятницю, 14 січня. Правоохоронці з’ясували, що 40-річний водій Skoda Fabia їхав ще з двома пасажирами, не впорався з керуванням та зіткнувся із вантажівкою Volvo. За кермом Volvo перебував 22-річний житель села Заріччя Хустського району.

«Внаслідок аварії, тілесні ушкодження отримали пасажири легковика – 47-річний мукачівець та 32-річна жителька села Залужжя. Водії не постраждали», – йдеться у повідомленні поліції.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили потерпілим тілесні ушкодження). Обидва автомобілі знаходяться на штраф майданчику. Поліція призначила кілька експертиз для встановлення усіх обставин ДТП.