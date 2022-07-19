У відділенні гемодіалізу надаватимуть допомогу дітям із захворюваннями нирок

У Лікарні святого Миколая (колишня Міська дитяча клінічна лікарня) першого територіального медичного обʼєднання Львова відкрили відділення дитячого гемодіалізу. Про це у вівторок, 19 липня, повідомили у першому ТМО.

У новоствореному відділенні надаватимуть допомогу дітям із хронічними захворюваннями нирок та станами, котрі призводять до гострої або хронічної ниркової недостатності.

«Під час проведення сеансів гемодіалізу лікарі залу відстежують стан пацієнта, коригуючи можливі ускладнення. А головне – створюють усі необхідні комфортні умови при здійсненні процедури», – повідомили у лікарні.

Скринінг, діагностику, консервативне лікування захворювань нирок проводять медичні спеціалісти у відділенні старшого дитинства. За потреби лікарі залучають методи замісної терапії та готують дітей до трансплантації.