У львівській квартирі чадним газом отруїлися четверо людей, з них двоє дітей

СуспільствоОльга Гринько, сьогодні, 10:429060

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Небезпечна подія сталася 14 січня у м. Львові в квартирі по вул. Антоновича. Чадним газом отруїлися четверо людей, зокрема двоє дітей.

«О 23:50 від диспетчера КП ЛОР «Львівський обласний центр медичної допомоги та медицини катастроф» надійшло повідомлення, що о 20:07 у м. Львові в квартирі по вул. Антоновича отруїлись чадним газом чотири особи, в тому числі дві дитини», – йдеться у повідомленні департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА. Постраждали двоє дорослих – 42 та 30 років, а також двоє 15-річних дітей.

Постраждалих у стані середнього ступеня важкості було госпіталізовано до медичних закладів м. Львова, а саме:

– дитина 2002 р. н. доставлена у Львівську МДКЛ «Охматдит» – 20% карбоксигемоглобіну;

– дитина 2002 р. н. доставлена у Львівську МДКЛ «Охматдит» – 30% карбоксигемоглобіну;

– двох дорослих із 4% та 20% карбоксигемоглобіну доставлено у Львівську обласну клінічну лікарню.

Аварійна газова служба тимчасово перекрила подачу газу в квартиру. Причина отруєння встановлюється.

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