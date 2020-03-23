У львівській мерії розповіли, як курсуватиме транспорт після введення надзвичайного стану

У разі введення надзвичайного стану громадський транспорт можуть зупинити

У разі запровадження надзвичайного стану в Україні можуть тимчасово зупинити увесь громадський транспорт. У такому разі львівських медиків та комунальників возитимуть на роботу спеціальні рейси. Про це повідомила заступниця міського голови з питань ЖКГ Ірина Маруняк на брифінгу 23 березня.

За словами Ірини Маруняк, міська рада уже напрацювала маршрути, щоб у разі зупинки громадського транспорту працівники лікарень та комунальних підприємств могли без проблем дістатися на роботу.

«Також розроблені посвідчення для медпрацівників та працівників житлового-комунальної сфери. За наявності таких посвідчень люди будуть добиратися до місць праці. Будуть працювати автобуси, тролейбуси і трамваї. Звичайно, кількість маршрутів буде скорочена, але люди зможуть добратися на роботу», – запевнила Ірина Маруняк.

Вона також повідомила, що комунальне підприємство АТП-1 почало укладати угоди з мережами супермаркетів «Ашан», «Метро», «Сільпо» та іншими для завезення на роботу працівників. Окрім того, АТП-1 веде перемовини з виробничими підприємствами, щоб доставляти працівників до місць праці.

Також з 24 березня у всіх трамваях та тролейбусах міста почнуть постійно їздити контролери. Вони будуть слідкувати не лише за оплатою проїзду, а й за виконанням постанови Кабінету міністрів про обмеження кількості пасажирів до 10.

За інформацією Ірини Маруняк, сьогодні у місті стабільно курсує комунальний транспорт, натомість приватні перевізники випустили на маршрут лише 32% автобусів.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що сервіси таксі Uber, Bolt та Uklon заявили про готовність довозити медиків на роботу безкоштовно. Мережа велопрокату NextBike також зголосилась безкоштовно надавати велосипеди лікарям.