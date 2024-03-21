У Львівській політехніці показали виробництво лікувальних пов’язок для поранених захисників
Новини Львова від ZAXID.NET за 21 березня
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У четвер, 21 березня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Масштабна ДТП у Львові. Вранці на Скнилівському мосту зіштовхнулись одразу 27 автомобілів.
- Велодоріжок побільшає. На вул. Словацького закладуть основу для майбутньої велосмуги.
- Мають рятувальні властивості. У Львівській політехніці виготовляють гідрогелеві пов'язки для поранених захисників.
- «Алея Героїв України». На Львівщині обабіч дороги висадили 1500 саджанців лип і зафіксували рекорд України.
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