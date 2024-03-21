У четвер, 21 березня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:

Масштабна ДТП у Львові. Вранці на Скнилівському мосту зіштовхнулись одразу 27 автомобілів.

Велодоріжок побільшає. На вул. Словацького закладуть основу для майбутньої велосмуги.

Мають рятувальні властивості. У Львівській політехніці виготовляють гідрогелеві пов'язки для поранених захисників.

«Алея Героїв України». На Львівщині обабіч дороги висадили 1500 саджанців лип і зафіксували рекорд України.

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