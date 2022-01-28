Внаслідок ДТП загинула пасажирка, водія госпіталізували в реанімацію

На вул. Тракт Глинянський у Львові внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула 43-річна львів'янка, пасажирка автомобіля Opel. ДТП сталася у ніч із четверга на п’ятницю, 28 січня, близько 2 години ночі. Водій Opel Vectra не впорався із керуванням і виїхав на узбіччя. Автомобіль в'їхав у електроопору і від удару перекинувся. Поліцейські встановили, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння.

За інформацією поліції, ДТП сталася на ділянці вул. Тракт Глинянський, яка пролягає між Львовом та с. Підбірці, що територіально належить до Личаківського району Львова.

«Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля Opel Vectra 42-річний львів’янин, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, в’їхав у стовп та огорожу, після чого автомобіль перекинувся. Внаслідок ДТП пасажирка автомобіля, 43-річна львів’янка від отриманих травм загинула на місці події. Встановлено, що на момент ДТП водій Opel перебував у стані алкогольного сп’яніння», – повідомили у поліції.

Фото ДСНС та поліції

Після зіткнення з електроопорою авто перекинулось. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували тіло загиблої жінки та відключили акумуляторну батарею на автомобілі.

Водія з травмами госпіталізували в реанімаційне віддлення лікарні швидкої медичної допомоги Першого територіального медичного об'єднання Львова.

У лікарні ZAXID.NET розповіли, що пацієнт перебуває в реанімації у стані середньої важкості. Серед травм: струс мозку, закрита черепно-мозкова травма, множинні травм, забій легень та грудної клітки.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Водію загрожує від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами.