Заборона на продаж міцного алкоголю діяла у Львові почала діяти 1 березня

У Львові з п’ятниці, 3 червня, дозволили продаж будь-якого алкоголю у закладах харчування і супермаркетах та змінили час продажу алкогольних напоїв. Водночас у місті продовжує діяти заборона на розпивання алкоголю на літніх терасах кафе і ресторанів.

Як вказано у розпорядженні міського голови Львова, підписаному сьогодні, часові обмеження на продаж алкоголю тепер діятимуть з 21:00 до 12:00. Протягом решти доби у місті можна продавати всі види алкоголю у магазинах, супермаркетах, ресторанах і кафе.

При цьому у Львові продовжили заборону на розпивання алкоголю на літніх майданчиках та терасах ресторанів та інших закладів. При цьому неофіційно деякі львівські паби та кафе порушують цю заборону і дозволяють вживання клієнти алкоголю на відкритих терасах.

Також залишається в силі сувора заборона продажу алкоголю військовослужбовцям та працівникам правоохоронних органів.

Нагадаємо, з 1 березня у Львові повністю заборонили продаж алкоголю. Втім з 2 квітня дозволили продаж пива та сухого вина, але з часовими обмеженнями. У Львівській області з 19 березня дозволено продавати весь алкоголь 10:00 до 21:00.