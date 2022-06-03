У Львові дозволили вільний продаж алкоголю будь-якої міцності
Купувати алкоголь можна з 12:00 по 21:00
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У Львові з п’ятниці, 3 червня, дозволили продаж будь-якого алкоголю у закладах харчування і супермаркетах та змінили час продажу алкогольних напоїв. Водночас у місті продовжує діяти заборона на розпивання алкоголю на літніх терасах кафе і ресторанів.
Як вказано у розпорядженні міського голови Львова, підписаному сьогодні, часові обмеження на продаж алкоголю тепер діятимуть з 21:00 до 12:00. Протягом решти доби у місті можна продавати всі види алкоголю у магазинах, супермаркетах, ресторанах і кафе.
При цьому у Львові продовжили заборону на розпивання алкоголю на літніх майданчиках та терасах ресторанів та інших закладів. При цьому неофіційно деякі львівські паби та кафе порушують цю заборону і дозволяють вживання клієнти алкоголю на відкритих терасах.
Також залишається в силі сувора заборона продажу алкоголю військовослужбовцям та працівникам правоохоронних органів.
Нагадаємо, з 1 березня у Львові повністю заборонили продаж алкоголю. Втім з 2 квітня дозволили продаж пива та сухого вина, але з часовими обмеженнями. У Львівській області з 19 березня дозволено продавати весь алкоголь 10:00 до 21:00.