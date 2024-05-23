У четвер, 23 травня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Оголосили вирок. До 15 років за ґратами з конфіскацією всього особистого майна засудили корегувальника ракетного удару по Яворівському полігону. Проректор франкового університету став суддею Конституційного Суду. Його кандидатуру затвердила Верховна Рада. Звання Праведників народів світу. У мерії нагородили сім'ї, які з ризиком для власного життя допомагали євреям пережити Голокост. Готувала для «незламних». Зіркова американська шеф-кухарка і телеведуча вже вшосте приїхала до Львова. Підтримати і вберегти від закриття. У суботу та неділю у Домівці врятованих тварин відбудеться мегаярмарок.

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