Учасники форуму ухвалили постанову антивоєнного та антипутінського змісту

Міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до правоохоронців через проведення у місті неанонсованого форуму російської опозиції, про який не було відомо міській владі. У Львівській ОВА розповіли ZAXID.NET, що теж не мали інформації про згаданий захід.

«Пишуть, що у Львові сьогодні працює форум якоїсь російської опозиції. Учасники нібито Ходорковський, Каспаров, Фейгін, Шендерович та інші прізвища, мені не дуже відомі. Хто знає, це якийсь жарт?», – написав Андрій Садовий у Facebook 23 травня.

Міський голова зазначив, що скерував запит з приводу згаданого заходу у правоохоронні органи.

Про проведення у Львові «Форуму вільної Росії» повідомив один із його співорганізаторів, екс-депутат Держдуми Росії Ілля Поньомарьов. Відповідне повідомлення у Facebook Пономарьов опублікував у четвер, 23 травня о 15:33. З його слів, захід відбувся за участі представників української влади та представників добровольчих батальйонів росіян, які воюють у складі ЗСУ. Окрім Поньомарьова, серед відомих учасників форуму були російський опозиційний громадський діяч Марк Фейгін, лікар-травматолог з Москви, який допомагає українським військовим, Андрєй Волна. А від української влади – радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Учасниками форуму у Львові були відомі опозиціонери російської влади (фото організаторів)

«Львівський форум російської опозиції пройшов на найвищому рівні. Від провідних опозиційних об'єднань взяли участь понад 40 учасників. У роботі взяли участь представники всіх трьох добровольчих батальйонів. Були також представники Офісу президента України та Верховної Ради», – йдеться у дописі.

Учасники львівського Форуму російської опозиції на підтримку України ухвалили постанову антипутінського та антивоєнного змісту, зокрема, підтримали формулу миру, запропоновану президентом України Володимиром Зеленським, також покарання військових злочинців та справедливе відшкодування шкоди, завданої Україні військовими діями, а також закликали до повалення путінського режиму.

ZAXID.NET звернувся за коментарем до СБУ Львівщини. Там повідомили, що не мають інформації про згаданий захід. Також у Львівській ОВА зазначили, що не були поінформовані про згаданий захід.

Вперше Форум вільної Росії на чолі з Ґаррі Каспаровим зібрався у Вільнюсі в травні 2017 року та назвав путінську агресію міжнародним злочином, засудив репресії проти кримських татар на окупованій території та закликав до виведення російських військових формувань з України.

До складу постійного комітету форуму входять опозиціонери російської влади Владімір Ашурков, Марат Гельман, Андрєй Ілларіонов, Гаррі Каспаров, Данило Константінов, Леонід Невзлін, Ілля Пономарьов, Андрєй Сидельніков, Іван Тютрін, Марк Фейгін і Євгенія Чирікова.