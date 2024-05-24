У форумі російської опозиції у Львові взяли участь Марк Фейгін та інші відомі діячі

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов підтримав «Форум російської опозиції», який пройшов 23 травня у Львові за участі понад 40 представників. На його думку, такий захід сприяє боротьбі проти кремлівської диктатури та перемозі України у війні.

Нагадаємо, 23 травня у Львові відбувся «Форум російської опозиції», в роботі якого взяли участь представники політичної та збройної опозиції до путінського режиму, зокрема, делегати від добровольчих підрозділів, які воюють у складі Сил оборони України.

«Начальник ГУР МОУ Кирило Буданов підтримав проведення подібного заходу як одного з проявів боротьби проти кремлівської диктатури, що також сприяє перемозі України над державою-агресором», – йдеться в повідомленні ГУР.

«Подібні події наближають кінець режиму Путіна та сприяють консолідації усіх сил, метою яких є повалення диктатури в РФ та поразка кремля у війні проти України», – зазначили в українській розвідці.

Про проведення у Львові «Форуму вільної Росії» повідомив один із його співорганізаторів, екс-депутат Держдуми Росії Ілля Поньомарьов. Відповідне повідомлення у Facebook Пономарьов опублікував у четвер, 23 травня. З його слів, захід відбувся за участі представників української влади та представників добровольчих батальйонів росіян, які воюють у складі ЗСУ. Окрім Поньомарьова, серед відомих учасників форуму були російський опозиційний громадський діяч Марк Фейгін, лікар-травматолог з Москви, який допомагає українським військовим, Андрєй Волна. А від української влади – радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Учасники львівського Форуму російської опозиції ухвалили постанову антипутінського та антивоєнного змісту.

Натомість львівська міська та обласна влада заявили, що не були поінформовані про згаданий захід. Міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до правоохоронців через проведення у місті неанонсованого форуму російської опозиції.