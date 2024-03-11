Від проходження огляду на стан сп‘яніння за допомогою приладу Drager та у медичному закладі водій відмовився

У понеділок вночі, 11 березня, у Львові нетверезий водій Audi не впорався з керуванням та в’їхав у магазин. Про це повідомили у патрульній поліції Львівської області.

«Сьогодні уночі в центрі міста патрульні помітили автомобіль Audi A6, який рухаючись вулицею Торговою, не впорався з керуванням та зніс тротуарну огорожу і в‘їхав у магазин», – йдеться у повідомленні патрульної поліції.

На місці події інспектори виявили у 22-річного водія ознаки алкогольного сп‘яніння. Від проходження огляду на стан сп‘яніння за допомогою приладу Drager та у медичному закладі він відмовився.

фото патрульної поліції

На водія склали два протоколи: за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп‘яніння) та ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП. За перше порушення йому загрошує штраф – 17 тис. грн із позбавленням права керування на 1 рік, а за друге порушення також штраф – 850 грн.