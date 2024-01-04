У четвер, 4 січня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:

Заблокований кордон. Польські фермери відновили протести у пункті пропуску «Медика-Шегині».

Відбудувати і зберегти. У лютому оголосять міжнародний архітектурний конкурс на проект відновлення музею Шухевича.

Кількість пасажирів у Львові, які платять за проїзд безготівково, за два тижні зросла вдвічі.

Не викидати, а здати на утилізацію. Львівʼян закликають приносити новорічні ялинки на компост.

Повертаємо своїх! Під час обміну з полону звільнили шістьох воїнів зі Львівщини.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter