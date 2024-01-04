У Львові оголосять всеукраїнський архітектурний конкурс на проект відновлення музею Шухевича
Новини Львова від ZAXID.NET за 4 січня
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У четвер, 4 січня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Заблокований кордон. Польські фермери відновили протести у пункті пропуску «Медика-Шегині».
- Відбудувати і зберегти. У лютому оголосять міжнародний архітектурний конкурс на проект відновлення музею Шухевича.
- Кількість пасажирів у Львові, які платять за проїзд безготівково, за два тижні зросла вдвічі.
- Не викидати, а здати на утилізацію. Львівʼян закликають приносити новорічні ялинки на компост.
- Повертаємо своїх! Під час обміну з полону звільнили шістьох воїнів зі Львівщини.
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