У Львові перевірять стан будівництва дитячих садків приватними забудовниками

Виконавчий комітет Львівської міськради під час засідання 2 листопада доручив міському управлінню архітектури та інспекції ДАБК проаналізувати стан будівництва дитячих садочків приватними забудовниками. Після цього у мерії почнуть розробляти програму будівництва дитсадків у місті.

За словами ініціатора цього доручення, члена виконкому Ореста Печенка, це рішення дозволить отримати розуміння, як забудовники виконують взяті на себе зобов’язання з будівництва дитячих садків.

Згідно з дорученням, міське управління архітектури має скласти список забудовників, які за останні 5 років отримали містобудівні умови і обмеження, що передбачають будівництво ДНЗ. Після цього міська архітектурно-будівельна інспекція має перевірити, на якому етапі зараз будівництва цих ДНЗ і чи будуються вони взагалі.

Також виконком доручив департаменту містобудування ЛМР скласти перелік, оприлюднити та закріпити за Львівською міською радою земельні ділянки, які передбачені містобудівною документацією під дитячі садочки.

На основі усієї отриманої інформації відповідальні департаменти міськради мають напрацювати комплексну програму будівництва дитячих садочків у Львові. При цьому мерія розгляне можливість будівництво нових ДНЗ із залученням бюджетних коштів та вкладень інвесторів.

Нагадаємо, нещодавно львів’янка Олена Пономарева зареєструвала електронну петицію про заборону будівництва у Львові житла, готелів та ТРЦ без розширення мережі комунальних дитсадків та шкіл.