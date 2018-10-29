У Львові зареєстрували петицію про заборону будівництва житла і ТРЦ без нових дитсадків та шкіл

У Львові створили електронну петицію про заборону будівництва у Львові житла, готелів та ТРЦ без розширення мережі комунальних дитсадків та шкіл. Відповідну петицію подала 29 жовтня голова ГО «Батьківська рада Львівщини» Олена Пономарева.

Авторка петиції наголошує на малій кількості місць у дитсадках та школах міста, через що вимагає визначити у бюджеті міста пріоритетними видатками відкриття нових комунальних навчальних закладів. Окрім того, вона вимагає

заборонити будівництво нових багатоквартирних будинків, готелів, офісних та розважальних центрів без збільшення мережі нових комунальних навчальних закладів.



Також у петиції йдеться про заборону надання дозволів на будівництво без підтверджуючого документу управління освіти, що всі діти, які проживатимуть у нових будинках, гарантовано забезпечені місцями у дитсадках та школах. Якщо ж в певному районі місць у навчальних закладах виявиться недостатньо, ЛМР має розробити механізм вкладення коштів забудовників в будівництво нових комунальних шкіл та садків міста.



Авторка петиції також вимагає заборонити звільняти забудовників від інвестиційних внесків, а ці внески спрямовувати на побудову мережі нових комунальних навчальних закладів освіти Львова.

У авторки петиції є 60 днів, щоб зібрати 500 голосів. Після цього Львівська міська рада розгляне петицію під час засідання сесії, розробить план вирішення проблеми та затвердить його.