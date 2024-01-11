У Львові підсумували місяць роботи безготівкової оплати у громадському транспорті
Новини Львова від ZAXID.NET за 11 січня
0 0
У четвер, 11 січня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- З думкою про захисників та їхні родини. У Львові запрацював перший сучасний ветеранський центр.
- Побільшало хворих на ГРВІ. За перший тиждень цього року на Львівщині до лікарів звернулися понад одинадцять тисяч людей.
- Місяць з «ЛеоКартом». На всіх маршрутах громадського транспорту у Львові контролери виписали 670 штрафів.
- Справа проти Гринкевичів триває. Суд арештував майно сім’ї скандального львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, а тим часом його дружину звільнили з Львівської політехніки.
- Збирають гроші. У Львові відкрили збір на відновлення постраждалого після атаки росії музею генерала-хорунжого УПА Романа Шухевича.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter