У четвер, 11 січня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:

З думкою про захисників та їхні родини. У Львові запрацював перший сучасний ветеранський центр.

Побільшало хворих на ГРВІ. За перший тиждень цього року на Львівщині до лікарів звернулися понад одинадцять тисяч людей.

Місяць з «ЛеоКартом». На всіх маршрутах громадського транспорту у Львові контролери виписали 670 штрафів.

Справа проти Гринкевичів триває. Суд арештував майно сім’ї скандального львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, а тим часом його дружину звільнили з Львівської політехніки.

Збирають гроші. У Львові відкрили збір на відновлення постраждалого після атаки росії музею генерала-хорунжого УПА Романа Шухевича.

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