У Львові після ремонту відкрили пологове відділення на вул. Раппопорта

Пологове відділення на вул. Раппопорта відкрили після ремонту

Пологове відділення на вул. Раппопорта відкрили після проведення планової профілактичної дезінфекції та часткового ремонту. Тут відремонтували санвузол 1-го поверху, пологові зали та палати, коридор, замінили окремі батареї, вікна та двері.

«За період проведення планової дезінфекції в пологовому відділенні було зроблено значний об’єм робіт із покращення умов перебування пацієнтів та умов праці персоналу лікарні. Адже і наші пацієнти, і наші працівники, мають почувати себе зручно і затишно, мають мати всі належні умови для комфортного перебування в медичному закладі. Ці поточні роботи були проведені як за бюджетні кошти, так і завдяки залученню позабюджетних коштів», — зазначили в КНП «3-я міська клінічна лікарня м. Львова».

Усі фото прес-служби ЛМР

Загальна вартість ремонтних робіт – майже 476 тис. грн. Зокрема, за 247,9 тис. грн із міського бюджету в пологовому відділенні відремонтували коридор та палати 1-го та 2-го поверхів, а також санвузол 1-го поверху. За 227,7 тис. грн позабюджетних коштів замінили підлогове покриття в трьох палатах, зробили побілку стін у палатах 1-го поверху та пологових залах, а також замінили 7 батарей у коридорі 1-го поверху та палатах 3-го поверху. Окрім того, замінили вікна та двері в службових приміщеннях відділення патології вагітних, а також провели поточний ремонт палат інтенсивної терапії новонароджених.

До слова, у Львові вагітних і жінок, яким вже народжувати, приймають поголовий будинок №1, що на вул. Мєчнікова і Львівський обласний перинатальний центр, на вул. Дж. Вашингтона. У пологовому відділенні Львівської обласної клінічної лікарні також проводять ремонт, який планують завершити наприкінці цього року.

Нагадаємо, пологове відділення на вул. Раппопорта закрили на дезінфекцію у вересні.