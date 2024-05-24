За готівку в електротранспорті можна придбати разовий паперовий квиток

Виконавчий комітет Львівської міськради відклав подорожчання квитків, придбаних за готівку, у трамваях і тролейбусах. Із червня тарифи мали зрости до 25 грн, однак виконком відтермінував подорожчання до вересня 2024 року.

Як пояснив ZAXID.NET директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило, вартість разового паперового квитка в трамваях і тролейбусах, придбаного за готівку, мала зрости з 1 червня 2024 року, однак коригування тарифу відтермінували до 1 вересня. Наразі вартість проїзду за готівку становить 20 грн, а з вересня її підвищать до 25 грн.

Паперовий квиток на проїзд у міському громадському транспорті Львова, придбаний за готівку, коштує дорожче, ніж, наприклад, квитки через «ЛеоКарт» чи квитки, придбані банківською карткою. В ЛМР пояснюють, що таким чином місто хоче стимулювати пасажирів переходити на «ЛеоКарт» або відмовлятись від готівки.

Нагадаємо, що з грудня 2023 року у Львові встановили нові тарифи на проїзд у міському громадському транспорті, згідно з якими вартість паперового квитка, придбаного за готівку, становить 20 грн. Оплатити квиток банківською карткою можна за 15 грн, а за умови оплати «ЛеоКарт» – 13 грн за одну поїздку. Також у Львові ще діють електронні абонементи на проїзд в електротранспорті.