Оксана Пригода очолила Личаківську райадміністрацію

Міська рада Львова призначила 50-річну Оксану Пригоду головою Личаківської районної адміністрації призначено. Чотири роки перед тим вона була заступницею голови Личаківської РА з питань житлово-комунального господарства. У прес-службі Львівської міської ради у понеділок, 10 квітня, зазначили, що Оксана Пригода вже взялася до обов'язків.

Нова очільниця Личаківської РА закінчила університет «Львівська Політехніка» за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво» та Львівський регіональний інститут державного управління за спеціальністю «Державне управління». Оксана Пригода з 2012 до 2018 року була директоркою ЛКП «№504», яке надавало в оренду майно. З 2018 року вона була керівницею відділу житлового господарства Личаківської районної адміністрації. Цього ж року вона стала заступницею голови районної адміністрації.

Згідно з інформацією аналітичного ресурсу YouControl, Оксана Пригода раніше вела підприємницьку діяльність, пов'язану зі столярськими роботами. Також вона є учасницею ТзОВ «Торана», яке займається обслуговуванням транспорту, будівництвом та гуртовою торгівлею. Одним із засновників «Торани» є чоловік Оксани Пригоди Олег.

Зазначимо, що раніше головою Личаківської РА був Орест Тимчишин. Він обіймав посаду з 22 липня 2021 року. Тепер чиновник став керівником міського департаменту житлового господарства.

У ЛМР нагадують, що з березня це вже шоста кадрова зміна серед голів районних адміністрацій міста: