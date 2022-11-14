Марту Матюшко офіційно представили колективу як нову керівницю управління 14 листопада

У Львівській міській раді офіційно призначили Марту Матюшко керівницею управління охорони здоров’я. Про її офіційне представлення повідомив зранку у понеділок, 14 листопада, Андрій Москаленко.

«Мав честь сьогодні вранці разом з Євгеном Бойком представити пані Марту Матюшко – новою керівницею Управління охорони здоров'я Львівської міської ради. Донедавна пані Марта була заступницею керівника управління [з економічних питань] та виконувала обов’язки керівника управління. Дуже добре знає галузь. Головні завдання – розвиток сфери охорони здоров’я, продовження медичної реформи, підтримка ТМО та поліклінік», – написав він у Facebook.

Марта Матюшко працює в міському управлінні охорони здоров’я з 2003 року. Раніше посаду керівниці управління займала депутатка ЛМР від «Самопомочі» Леся Кобецька, проте у вересні вона очолила Третє територіальне медичне об’єднання, яке займається акушерством та гінекологією.