У Львові продовжили термін подачі заявок на реставрацію балконів на головних фасадах будинків-пам’яток. Триватиме подача до 31 грудня. Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради, у вівторок, 5 грудня.

У межах Програми співфінансування реставрації балконів передбачає реставрацію та ремонт (реставраційний) балконів, еркерів, лоджій, які належать до житлових квартир. Вони є у приватній власності та розташовані на головних фасадах будинків – пам’яток культурної спадщини у Львові.

Що необхідно для участі?

- з’ясувати, чи є будинок пам’яткою культурної спадщини, чи балкон розташований на головному фасаді та чи перебуває в незадовільному/аварійному стані.

- з'ясувати у сусідів-власників балконів, чи вони готові внести свою частку співфінансування (10 000 грн за кожен балкон, еркер чи лоджію та чи надають згоду на доступ до балконів і на використання інженерних мереж).

- якщо усі власники готові взяти участь та дотримуватися вимог, передбачених Програмою, представник ініціативної групи має завантажити заяву, заповнити її та подати через ЦНАП.

Також обов’язково потрібно вкласти усі передбачені додатки:

копії укладеного(-их) охоронного(-их) договору(-ів) з органом охорони культурної спадщини на кожну квартиру з балконом, який пропонується для реставрації;

копії технічних паспортів кожної квартири з балконом;

копії поверхових планів будинку – пам’ятки культурної спадщини (для їх отримання необхідно звернутися в управляючу компанію або ОСББ);

фотофіксацію стану балкону(-ів), еркера(-ів), лоджії(-й);

довіреність про уповноваження особи на участь у Програмі (нотаріально посвідчену).

Якщо хтось із власників відмовляється від участі у Програмі, до заявки необхідно додати відповідну письмову відмову.

Зазначено, що всі додатки потрібно подати разом із заявою (донести пізніше – не можна).

Фінансова частка мешканців-учасників Програми – 10 тис. грн за реставрацію одного балкона. Решту вартості робіт оплачує місто. Окрім того, у сфері відповідальності міста – виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації, тендерні закупівлі, укладення договорів з підрядниками.

Відомо, що першочергово реставруватимуть ті балкони, заявки на які були подані у попередні роки і де розроблена проектно-кошторисна документація. Це 12 об’єктів.

Водночас на ще одному, 13-му, вже тривають реставраційні роботи, які планують завершити наступного року. Йдеться про два балкони на вул. Гоголя, 10.

Також у 2024-му році реставруватимуть балкони на вул. Огієнка, 6, вул. Кирила і Мефодія, 29. Там теж відкоригована проектно-кошторисна документація.

Що робити, якщо балкон не розташований на головному фасаді будинку – пам'ятки?

Якщо балкон перебуває в аварійному стані, але розташований не на головному фасаді будинку – пам'ятки, або будинок не є пам’яткою, то теж є можливість відремонтувати його на умовах співфінансування.

Зробити це можна у рамках Програми підтримки співвласників багатоквартирних будинків у проведенні невідкладного чи капітального ремонтів, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках Львівської МТГ.

Мешканець має сплатити 20% від вартості робіт, а 80% профінансує місто. Для участі у Програмі потрібно подати заявку у районну адміністрацію, у департамент житлового господарства та інфраструктури або через ЦНАП. Умови участі за цим посиланням.

Нагадаємо, у місті від серпня до жовтня тривала перевірка балконів. У середині листопада стало відомо, що загалом за міською програмою співфінансування цьогоріч відновлять 77 балконів.