У Львові продовжили термін подачі заявок на реставрацію балконів
Заявки для участі у Програмі співфінансування реставрації балконів можна подавати до 31 грудня
У Львові продовжили термін подачі заявок на реставрацію балконів на головних фасадах будинків-пам’яток. Триватиме подача до 31 грудня. Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради, у вівторок, 5 грудня.
У межах Програми співфінансування реставрації балконів передбачає реставрацію та ремонт (реставраційний) балконів, еркерів, лоджій, які належать до житлових квартир. Вони є у приватній власності та розташовані на головних фасадах будинків – пам’яток культурної спадщини у Львові.
Що необхідно для участі?
- з’ясувати, чи є будинок пам’яткою культурної спадщини, чи балкон розташований на головному фасаді та чи перебуває в незадовільному/аварійному стані.
- з'ясувати у сусідів-власників балконів, чи вони готові внести свою частку співфінансування (10 000 грн за кожен балкон, еркер чи лоджію та чи надають згоду на доступ до балконів і на використання інженерних мереж).
- якщо усі власники готові взяти участь та дотримуватися вимог, передбачених Програмою, представник ініціативної групи має завантажити заяву, заповнити її та подати через ЦНАП.
Також обов’язково потрібно вкласти усі передбачені додатки:
- копії укладеного(-их) охоронного(-их) договору(-ів) з органом охорони культурної спадщини на кожну квартиру з балконом, який пропонується для реставрації;
- копії технічних паспортів кожної квартири з балконом;
- копії поверхових планів будинку – пам’ятки культурної спадщини (для їх отримання необхідно звернутися в управляючу компанію або ОСББ);
- фотофіксацію стану балкону(-ів), еркера(-ів), лоджії(-й);
- довіреність про уповноваження особи на участь у Програмі (нотаріально посвідчену).
Якщо хтось із власників відмовляється від участі у Програмі, до заявки необхідно додати відповідну письмову відмову.
Зазначено, що всі додатки потрібно подати разом із заявою (донести пізніше – не можна).
Фінансова частка мешканців-учасників Програми – 10 тис. грн за реставрацію одного балкона. Решту вартості робіт оплачує місто. Окрім того, у сфері відповідальності міста – виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації, тендерні закупівлі, укладення договорів з підрядниками.
Відомо, що першочергово реставруватимуть ті балкони, заявки на які були подані у попередні роки і де розроблена проектно-кошторисна документація. Це 12 об’єктів.
Водночас на ще одному, 13-му, вже тривають реставраційні роботи, які планують завершити наступного року. Йдеться про два балкони на вул. Гоголя, 10.
Також у 2024-му році реставруватимуть балкони на вул. Огієнка, 6, вул. Кирила і Мефодія, 29. Там теж відкоригована проектно-кошторисна документація.
Що робити, якщо балкон не розташований на головному фасаді будинку – пам'ятки?
Якщо балкон перебуває в аварійному стані, але розташований не на головному фасаді будинку – пам'ятки, або будинок не є пам’яткою, то теж є можливість відремонтувати його на умовах співфінансування.
Зробити це можна у рамках Програми підтримки співвласників багатоквартирних будинків у проведенні невідкладного чи капітального ремонтів, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках Львівської МТГ.
Мешканець має сплатити 20% від вартості робіт, а 80% профінансує місто. Для участі у Програмі потрібно подати заявку у районну адміністрацію, у департамент житлового господарства та інфраструктури або через ЦНАП. Умови участі за цим посиланням.
Нагадаємо, у місті від серпня до жовтня тривала перевірка балконів. У середині листопада стало відомо, що загалом за міською програмою співфінансування цьогоріч відновлять 77 балконів.