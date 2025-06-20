Йдеться про шахрайство з продажес квартир на вул. Винна Гора 7д у Винниках

Личаківський районний суд Львова виніс вирок Наталії Максимів, яка від імені голови обслуговуючого кооперативу у Винниках продавала квартири, підробляючи його підписи. За незаконний продаж майнових прав на 29 квартир суд призначив їй рік іспитового терміну.

Як вказано в матеріалах справи, упродовж 2021-2022 років Наталія Максимів працювала менеджеркою в ОК ЖБК «Карпатський замок» на вул. Винна Гора 7д у Винниках, де без будь-яких повноважень продавала квартири від імені голови ЖБК Руслана Стрієнка. Зараз він також перебуває під слідством через звинувачення у шахрайстві з продажем квартир. Слідство з’ясувало, що менеджерка підробляла його підпис на договорах про майнові права. Загалом у такий спосіб вона продала 29 квартир.

Слідчі повідомили їй про підозру у підробці документів. У суді Наталія Максимів пояснила, що хоч і не мала повноважень укладати договори, однак стверджує, що підписувала їх за прямою вказівкою Руслана Стрієнка. У вчиненому розкаялася.

Враховуючи обставини справи, суддя Володимир Мармаш визнав її винною та призначив рік позбавлення волі, однак звільнив від покарання, замінивши ув’язнення на рік іспитового терміну. Крім цього, вона має сплатити 50,5 тис. грн судових витрат. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.

Раніше ZAXID.NET детально розповідав про скандал із будівництвом житлового комплексу на вул. Винна Гора, 7д. Більше року ЖБК «Квіткове місто» не відновлювало будівництво ЖК «Маєток Винниківський», оскільки власники землі розірвали з забудовником договір оренди. Натомість інвестори залишились під загрозою втратити свої квартири, адже власники ділянки вже передали її під забудову іншому девелоперу.

Крім цього, в межах провадження Личаківський районний суд арештував об’єкт незавершеного будівництва – першу секцію ЖК на вул. Винна Гора у Винниках. Ця ухвала остаточна й оскаржити її не можна. Доки накладений арешт це майно не можна перереєструвати або продати.

Судячи з матеріалів справи, слідчі відкрили кримінальне провадження ще у листопаді 2023 року. За цей час слідчі встановили, що з 2020 року й до сьогодні ОК ЖБК «Квіткове місто» не отримував дозвіл на будівництво багатоквартирного житлового будинку 2-ї та 3-ї секцій й не проводив саме будівництво, однак при цьому укладав договори із пайовиками. Крім цього, сама ділянка, на якій керівник ЖБК обіцяв збудувати нові секції, не має вільного простору під це будівництво.