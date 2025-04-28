Забудовник збудував двоповерхову школу, а тепер на її місці планує звести паркінг

Мешканці житлового комплексу на вул. Винна Гора у Винниках звернулися до міської ради з проханням відреагувати на наміри забудовника демонтувати каркас будівлі під школу. Через забудова скандальної ділянки слідчі повідомили про підозру голові ЖБК.

Йдеться про будівництво на вул. Винна Гора, 7д. У 2005 році Винниківська міська рада продала комунальну ділянку площею 2,6 га компанії «Гал-Дім», яка купила ділянку за майже 900 тис. грн та пообіцяла збудувати дитячий садочок на 70 місць, гімназію на 150-200 місць, два спортивні зали, басейн, спортивний та дитячий майданчики. Тоді компанія належала родині мера Винників Сергія Уварова.

У 2011 році цю землю перепродали дружині мера Уляні Уваровій та дружині директора і власника «Гал-Дім» Оксані Чорній. У 2014 році вони уклали договір про будівництво 12-поверхових будинків із компанією ТОВ «Мегатек». Проти цього будівництва виступали мешканці Винників, оскільки будівництво вели з порушеннями. Прокуратура намагалась оскаржити будівництво в суді, однак безуспішно.

Із 2015 року Винниківська міськрада видала кілька дозволів на забудову ділянки ТзОВ «Квіти Львова Плюс» і упродовж 2015-2018 років тут збудували 10-поверховий ЖК «Затишний дім». У 2020 році інспекція ДАБК ввела в експлуатацію останній 10 будинок житлового комплексу.

Ще три будинки, які позиціонували як окремий трисекційний ЖК «Маєток Винниківський», мало збудувати ОК ЖБК «Квіткове місто». Компанія зареєстрована у 2018 році в Чернівцях й згодом на її базі створили ЖБК «Карпатський замок». Однак оренди землі між власниками та забудовниками завершився у 2024 році, а мешканці заявили, що власники землі продають їхні квартири повторно, але від нового забудовника. Детальніше про будівельну схему на вул. Винна Гора, 7д у Винниках ZAXID.NET розповідав у матеріалі «Гроші взяли, телефони вимкнули».

28 квітня затупник міського голови Львова Любомир Зубач повідомив, що мешканці сусідніх будинків звернулися в міську раду з проханням відреагувати на наміри забудовника демонтувати каркас будівлі під школу. Йдеться про недобудовану двоповерхову будівлю в центрі ЖК, що мала слугувати школою. Тепер же, заявляють мешканці, забудовник планує знести недобуд, збудувати підземний паркінг, а потім згори – домурувати дитсадок. Мешканці підозрюють, що замість паркінгу і дитсадка забудовник планує збудувати ще одну багатоповерхівку.

Фото Любомира Зубача

«І от тепер замовники цієї забудови виступили з ідеєю знести стіни садка. Мовляв, не вистачає паркомісць, то давайте збудуємо замість дитсадка паркінг. А потім згори над паркінгом надбудуємо садок. Позиція міської ради: жодного знесення дитсадка і жодного паркінгу на його місці. Взяті на себе зобов’язання власниками землі та забудовниками щодо добудови освітнього закладу повинні бути виконані», – повідомив Любомир Зубач.

Нагадаємо, що слідчі підозрюють директора ЖБК «Карпатський замок» Руслана Стрієнка у привласненні та розтраті майна (ч. 4, ч. 5 ст. 191 ККУ). Слідчі вже скерували обвинувальний акт до суду.