Вакциновані пацієнти переносять коронавірус значно легше і уникають важких ускладнень

У Львові триває вакцинація від коронавірусної інфекції. Щеплення можна зробити і у центрах вакцинації, і у стаціонарних пунктах щеплень. Цього тижня містян щепитимуть вакцинами Coronavac, Comirnaty і Moderna.

Медики твердять: у випадку захворювання на коронавірус вакциновані пацієнти значно легше переносять хворобу і уникають важких ускладнень. А у найближчі два тижні кількість хворих за добу може зрости до 60 000 осіб, повідомив на брифінгу 7 лютого міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Графік роботи центрів вакцинації на цей тиждень з 7 по 13 лютого

ТЦ «Форум Львів» (м.Львів, вул. Під дубом, 7В)

Пн-Пт 15:00-18:30

Сб-Нд 10:00-15:00

Coronavac, Comirnaty і Moderna

ТРЦ «Victoria Gardens» (м. Львів, вул. Кульпарківська, 226 А (другий поверх)

Пн-Пт 15:00-18:30

Сб-Нд 10:00-15:00

Coronavac, Comirnaty і Moderna

ТЦ «Епіцентр» (м.Львів, вул. Б.Хмельницького,188А)

Пн-Пт 15:00-18:30

Сб-Нд 10:00-15:00

Coronavac, Comirnaty і Moderna

ТЦ «Епіцентр» (м.Львів, вул. Городоцька, 302)

Пн-Пт 15:00-18:30

Сб-Нд 10:00-15:00

Coronavac, Comirnaty і Moderna

Будинок Головної пошти (м.Львів, вул. Словацького, 1)

Пн-Пт 15:00-18:30

Сб-Нд 10:00- 15:00

Coronavac,Comirnaty і Moderna

Головний залізничний вокзал (м.Львів, пл. Двірцева, 1)

Пн-Пт 15:00-18:30

Сб-Нд 10:0 -15:00

Coronavac, Comirnaty і Moderna

СТРЦ «SPARTAK» (м.Львів, вул. Гетьмана Мазепи, 1-Б)

Кінотеатр Мультиплекс («Multiplex Spartak»)

Пн-Пт 15:00-18:30

Сб-Нд 10:00-15:00

Coronavac, Comirnaty і Moderna

ТЦ «Скриня» (м.Львів, вул. Городоцька, 179)

Пн-Пт 15:00-18:30

Сб-Нд 10:00-15:00

Coronavac, Comirnaty і Moderna

ТВК «Південний», ТЦ «Європа» (м.Львів, вул. Щирецька, 36)

Пн-Пт 15:00-18:30

Сб-Нд 10:00-15:00

Coronavac, Comirnaty і Moderna

ТЦ «MARK» (м.Львів, вул. Княгині Ольги,95)

Пн-Пт 15:00-18:30

Сб 10:00-15:00

Нд 12:00 - 17:00

Coronavac, Comirnaty і Moderna

ТРЦ «King Cross Leopolis» (с. Сокільники, вул. Стрийська, 30)

Пн-Пт 13:00-19:00

Сб-Нд 10:00-16:00

Coronavac, Comirnaty

У Львові та області станом на ранок 7 лютого провели 2 014 164 щеплення (з них 970 015 - другою дозою, 150 – додатковою, 22 132 - бустерною): вакциною Covieshield – 38 403, Astra Zeneca – 193 688, – 527 888, Pfizer – 1 043 115, Moderna – 211 070.