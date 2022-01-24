На Львівщині бустерну дозу отримали майже 9 тис. мешканців області

У Львові триває вакцинація містян від коронавірусної інфекції. У центрах вакцинації і у стаціонарних пунктах щеплень, що працюють у поліклініках, можна отримати першу чи другу дозу вакцини, а також додаткову чи бустерну. Зараз для щеплення використовують три вакцини Комірнаті, АстраЗенека і Модерна.

Графік роботи центрів вакцинації на цей тиждень з 24 по 30 січня

ТЦ «Форум Львів» (м.Львів, вул. Під дубом, 7В),

Пн-Пт 15:00-18:30

Сб-Нд 10:00-15:00

Комірнаті(Pfizer), АстраЗенека, Модерна.

ТРЦ «Victoria Gardens» (м. Львів, вул. Кульпарківська, 226 А (другий поверх)

Пн-Пт 15:00-18:30

Сб-Нд 10:00-15:00

Комірнаті(Pfizer), АстраЗенека і Модерна.

ТЦ «Епіцентр» (м.Львів, вул. Б.Хмельницького,188А)

Пн-Пт 15:00-18:30

Сб-Нд 10:00-15:00

Комірнаті(Pfizer), АстраЗенека і Модерна.

ТЦ «Епіцентр» (м.Львів, вул. Городоцька, 302)

Пн-Пт 15:00-18:30

Сб-Нд 10:00-15:00

Комірнаті(Pfizer), АстраЗенека і Модерна.

Будинок Головної пошти (м.Львів, вул. Словацького, 1)

Пн-Пт 15:00-18:30

Сб-Нд 10:00-15:00

Комірнаті(Pfizer), АстраЗенека і Модерна.

Головний залізничний вокзал (м.Львів, пл. Двірцева, 1)

Пн-Пт 15:00-18:30

Сб-Нд 10:00-15:00

Комірнаті(Pfizer), АстраЗенека і Модерна.

СТРЦ «SPARTAK» (м.Львів, вул. Гетьмана Мазепи, 1-Б)

Кінотеатр Мультиплекс («Multiplex Spartak»)

Пн-Пт 15:00-18:30

Сб-Нд 10:00-15:00

Комірнаті(Pfizer), АстраЗенека і Модерна.

ТЦ «Скриня» (м.Львів, вул. Городоцька, 179)

Пн-Пт 15:00-18:30

Сб-Нд 10:00-15:00

Комірнаті(Pfizer)? АстраЗенека і Модерна.

ТВК «Південний», ТЦ «Європа» (м.Львів, вул. Щирецька, 36)

Пн-Пт 15:00-18:30

Сб-Нд 10:00-15:00

Комірнаті(Pfizer), АстраЗенека і Модерна.

ТЦ «MARK» (м.Львів, вул. Княгині Ольги,95)

Пн-Пт 15:00-18:30

Сб 10:00-15:00

Нд 12:00-17:00

Комірнаті(Pfizer), АстраЗенека і Модерна.

ТРЦ «King Cross Leopolis» (с. Сокільники, вул. Стрийська, 30)

Пн-Пт 13:00-19:00

Сб-Нд 10:00-16:00

Комірнаті(Pfizer).

Загалом У Львові та області станом на 24 січня провели 1 959 439 щеплень (з них 948 127 - другою дозою, 117 – додатковою, 8801 - бустерною): вакциною «Covieshield» – 38 403, «Astra Zeneca» - 193 506, «Coronavac» - 524 519, «Pfizer» - 997 060, «Moderna» - 205 951.