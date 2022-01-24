У Львові центри вакцинації оприлюднили графік роботи на тиждень
У них можна отримати першу, другу дозу вакцини, а також додаткову чи бустерну
У Львові триває вакцинація містян від коронавірусної інфекції. У центрах вакцинації і у стаціонарних пунктах щеплень, що працюють у поліклініках, можна отримати першу чи другу дозу вакцини, а також додаткову чи бустерну. Зараз для щеплення використовують три вакцини Комірнаті, АстраЗенека і Модерна.
Графік роботи центрів вакцинації на цей тиждень з 24 по 30 січня
ТЦ «Форум Львів» (м.Львів, вул. Під дубом, 7В),
Пн-Пт 15:00-18:30
Сб-Нд 10:00-15:00
Комірнаті(Pfizer), АстраЗенека, Модерна.
ТРЦ «Victoria Gardens» (м. Львів, вул. Кульпарківська, 226 А (другий поверх)
Пн-Пт 15:00-18:30
Сб-Нд 10:00-15:00
Комірнаті(Pfizer), АстраЗенека і Модерна.
ТЦ «Епіцентр» (м.Львів, вул. Б.Хмельницького,188А)
Пн-Пт 15:00-18:30
Сб-Нд 10:00-15:00
Комірнаті(Pfizer), АстраЗенека і Модерна.
ТЦ «Епіцентр» (м.Львів, вул. Городоцька, 302)
Пн-Пт 15:00-18:30
Сб-Нд 10:00-15:00
Комірнаті(Pfizer), АстраЗенека і Модерна.
Будинок Головної пошти (м.Львів, вул. Словацького, 1)
Пн-Пт 15:00-18:30
Сб-Нд 10:00-15:00
Комірнаті(Pfizer), АстраЗенека і Модерна.
Головний залізничний вокзал (м.Львів, пл. Двірцева, 1)
Пн-Пт 15:00-18:30
Сб-Нд 10:00-15:00
Комірнаті(Pfizer), АстраЗенека і Модерна.
СТРЦ «SPARTAK» (м.Львів, вул. Гетьмана Мазепи, 1-Б)
Кінотеатр Мультиплекс («Multiplex Spartak»)
Пн-Пт 15:00-18:30
Сб-Нд 10:00-15:00
Комірнаті(Pfizer), АстраЗенека і Модерна.
ТЦ «Скриня» (м.Львів, вул. Городоцька, 179)
Пн-Пт 15:00-18:30
Сб-Нд 10:00-15:00
Комірнаті(Pfizer)? АстраЗенека і Модерна.
ТВК «Південний», ТЦ «Європа» (м.Львів, вул. Щирецька, 36)
Пн-Пт 15:00-18:30
Сб-Нд 10:00-15:00
Комірнаті(Pfizer), АстраЗенека і Модерна.
ТЦ «MARK» (м.Львів, вул. Княгині Ольги,95)
Пн-Пт 15:00-18:30
Сб 10:00-15:00
Нд 12:00-17:00
Комірнаті(Pfizer), АстраЗенека і Модерна.
ТРЦ «King Cross Leopolis» (с. Сокільники, вул. Стрийська, 30)
Пн-Пт 13:00-19:00
Сб-Нд 10:00-16:00
Комірнаті(Pfizer).
Загалом У Львові та області станом на 24 січня провели 1 959 439 щеплень (з них 948 127 - другою дозою, 117 – додатковою, 8801 - бустерною): вакциною «Covieshield» – 38 403, «Astra Zeneca» - 193 506, «Coronavac» - 524 519, «Pfizer» - 997 060, «Moderna» - 205 951.