У Львові у дитячій лікарні реконструюють внутрішні мережі за ₴8 млн

У Львові комунальна міська дитяча клінічна лікарня, що розташована на вул. Пилипа Орлика, за підсумками відкритих торгів уклала угоду на реконструкцію внутрішніх інженерних мереж діагностичного корпусу із ТОВ «Сервіскотломонтаж-Львів» за 8,08 млн грн. Про це повідомили «Наші гроші. Львів», посилаючись на інформацію у системі публічних закупівель Prozorro.

Підрядник має демонтувати та встановити нове трубопровідне обладнання, сантехніку, а також вентиляцію та електроосвітлення. Згідно з кошторисом, витрати підприємства на зарплату працівників дорівнюватимуть 687 тис. грн (8,5% від вартості угоди), а прибуток — 111 тис. грн (1,37%, відповідно).

Крім переможця участь у торгах взяли ще три компанії: ПП «Арагас», ТОВ «Вельт кепітал», і ТОВ «Енергоресурс-монтаж». Пропозиції перших двох були значно дешевшими - 6,5 та 7,5 млн грн, однак тендерний комітет їх відхилив, оскільки в обох учасників не було низки документів, зокрема банківської гарантії. За даними видання, ці компанії торік «вдавали конкуренцію» на торгах з ремонту вул. Арктичної у Брюховичах за 3 млн грн.

За даними аналітичної системи YouControl, власниками фірми «Сервіскотломонтаж-Львів» є Сергій Липовецький, Віталій Крижанівський, Григорій Скакун та Юрій Цебрівський.

Сергій Липовецький раніше був помічником депутата Львівської міськради від БЮТ Олега Породка у 2006-2010 роках.

За даними Prozorro, «Сервіскотломонтаж-Львів» з 2017 року отримало 36 підрядів на 28,6 млн грн, з них 27 угод на загальну суму у 21 млн грн – на території Львівської області.