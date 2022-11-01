Вулицю в центрі Львова перейменували на честь полеглого воїна Тараса Бобанича

У вівторок, 1 листопада, у Львові урочисто відкрили вулицю Тараса Бобанича «Хаммера» – військовослужбовця, керівника Львівського обласного осередку партії «Правий сектор». Тарас Бобанич загинув 8 квітня цього року в бою на Харківщині, прикривши собою побратимів.

Вулиця розташована у Личаківському районі Львова, сполучає вулиці Личаківську і Лисенка. Тут розміщений Будинок воїна.

«Ми живемо в час, коли пишеться українська історія. Пишеться кров’ю наших героїв, сльозами наших матерів і важкою працею кожного українця. Ця війна триває не 8 місяців, і не 8 років. Ця війна триває 400 років. За Україну Тарас віддав найцінніше – своє життя. В ці історичні дні важливо робити правильні речі, кожного дня - робити речі, за які нам ніколи не буде соромно. Це є наша земля і це має бути наша велика історична перемога», – зазначив на відкритті вулиці міський голова Львова Андрій Садовий.

«Він був, є і буде сином України. Він – герой для всіх. І ми повинні пам’ятати про кожного нашого героя. Жодна крапля української крові не має бути забута. Ми маємо боротися до останнього, як це робив Тарас», – сказала дружина воїна Наталія Бобанич.

Раніше вул. Тараса Бобанича «Хаммера» мала назву Володимира Короленка. Її перейменували у межах деколонізації топоніміки у межах Львівської МТГ.

Загалом у Львівській територіальній громаді дерусифікують 53 вулиці, названі на честь російських діячів чи мають назви, що асоціюються з Російською імперією, Росією чи радянською пропагандою. Дві вулиці із цього переліку вирішили приєднати до існуючих, оскільки вони дуже малі. Ще одна вулиця перейменована в межах садового кооперативу. Повний перелік вулиць – на сайтіЛьвівської міської ради.