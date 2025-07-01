У саміті візьмуть технологічні компанії, стартапи, військові замовники

Упродовж 16-17 вересня у Львові відбудеться найбільший у світі інвестиційний саміт у сфері оборонних технологій Brave1 Defense Tech Valley 2025. Про це ідеться на сторінці мілтех-кластеру Brave1 у фейсбуці.

У події візьмуть участь понад 5 тис. Учасників з України, інших європейських країн, сша, Близького сходу та Азії. Ідеться про венчурні фонди, технологічні стартапи, оборонні компанії тощо.

«Україна, де щодня створюють і тестують унікальні технологічні рішення, стає провідним виробником безпекових інновацій для всього вільного світу. Цей саміт – шанс інвестувати в перевірену на полі бою практику, яка вже сьогодні визначає майбутнє глобальної безпеки», – ідеться в повідомленні.

Під час саміту також пройде змагання стартапів«Battle Proven». Долучитися до нього можуть українські розробники технологій у сфері оборони або подвійного призначення, що вже активно використовуються на фронті або ж планують там застосовуватись протягом року. За результатами відбору 30 команд зможуть презентувати свої рішення перед найбільшою спільнотою профільних інвесторів та позмагатися за призовий фонд.