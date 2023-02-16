В інтерактивному тирі можуть тренуватися усі військові та мобілізовані

Для підготовки бійців Національної гвардії України у Львові відкрили інтерактивний тир. На цьому симуляторі вогневої підготовки військові зможуть тренуватися в режимі доповненої або віртуальної реальності. Про це 16 лютого повідомила Львівська міськрада.

В інтерактивному тирі можуть тренуватися усі військові та мобілізовані. Зручною перевагою є мобільність пристрою та економія набоїв. Військові можуть самостійно створювати і коригувати вправи та моделювати різні ситуації, опановуючи нові види зброї.

«Звукові ефекти можна збільшувати чи зменшувати, в цьому тирі вже відпрацьована так звана балістика зброї, враховуючи траєкторію польоту кулі. Безпосередньо цей тир може працювати з декількома видами зброї, і ми можемо навчати будь-якого спеціаліста і військового», – пояснив заступник командира 45-го полку Національної гвардії України імені Олександра Красіцького Олександр Зорин.

фото Романа Балука

Як повідомили у міськраді, у 2022 році за кошти львів’ян для Нацгвардії закупили обладнання, зокрема безпілотники, планшети, інтерактивний тир. А також створили умови для проживання й підготовки бійців на загальну суму понад 30 млн грн.

«В бюджеті цього року ми зарезервували 500 млн грн для допомоги військовим. Ми сьогодні також почали дискусію, що потрібно відновлювати тренування всіх громадян, адже кожен повинен вміти володіти стрілецькою зброєю. Зараз треба дати новий імпульс, тому що кожен має мати готовність брати зброю і захищати нашу державу», – наголосив мер Львова Андрій Садовий.

Начальник Західного територіального управління Нацгвардії України Олександр Буравков зазначив, що бійці Національної гвардії виконують бойові завдання в найгарячіших ділянках фронту від початку війни.

«З початком повномасштабного вторгнення ми залучили велику кількість мобілізованих, які раніше не мали військового досвіду. Для таких бійців тренування має ще більше значення, ніж для кадрових військових. Ситуація на фронтах залишається складною, тому ми маємо готуватися до довгої і виснажливої війни», – наголосив Олександр Буравков.

Нагадаємо, у селі Великі Грибовичі неподалік Львова збудують комунальне стрільбище та стрілецький тир, вже обрали переможця архітектурного конкурсу. Також планують відновити роботу історичного стрілецького тиру на вул. Лисенка.