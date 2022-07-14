Медичні тренінги для всіх охочих проводять у «Будинку воїна»

У четвер, 14 липня, у комунальному закладі Львівської облради «Будинок воїна», що на вул. Короленка у Львові, відновили безкоштовні навчання з надання першої медичної допомоги для всіх охочих. Тренінги проводять львівські лікарі та парамедики.

«Цинічні обстріли Росією мирного населення вкотре довели, що кожен українець повинен володіти базовими навичками домедичної підготовки, аби у випадку небезпеки врятувати чиєсь життя», – повідомляють у Львівській облраді.

На курсах «Медичний вишкіл для цивільного населення» львівські лікарі та парамедики навчать, як зупинити кров, відновити дихання, як користуватися турнікетами та джгутами тощо.

До проведення тренінгів залучені фахівці Українського лікарського товариства у Львові, Львівського медичного фахового коледжу післядипломної освіти, Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, Ордену святого Пантелеймона, Львівської обласної організації «Товариство Червоного хреста».

«Щиро віримо, що ці знання допоможуть врятувати комусь життя. Ми дуже хочемо охопити таким навчанням якнайбільше людей, аби в кожній сім'ї була людина, яка володіє відповідними знаннями», – зазначають організатори.

Для участі в навчанні потрібно заповнити реєстраційну форму. Контактний телефон: 097 857 17 36