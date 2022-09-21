Відновлення вітражів триватиме до кінця року

У Львові розпочали реставрацію чотирьох вітражів житлового будинку на вул. Князя Романа, 34, які виготовили понад 100 років тому, ймовірно, у відомій майстерні краківського вітражиста Станіслава-Габріеля Желенського. Скляні конструкції у поганому стані, кожна з них має втрачені фрагменти. На початку війни їх демонтували зі сходової клітки будинку 1912 року, який є пам’яткою місцевого значення.

У кожній частині вітража деякі фрагменти втрачені, їх треба доробляти. Перед реставраторами постав вибір: замінити втрачене білим склом або доповнити абстрактний малюнок. Наразі схиляються до другого варіанту.

«Що там було зображено – невідомо. Ми радилися і ще будемо питати у фахівців, що робити: чи дофантазувати, чи просто дати біле скло, бо такий метод практикують, коли невідомо, що там було зображено. Але ми все-таки думаємо, що для естетичного вигляду вітраж слід доповнити. Думаю, майстриня впорається із завданням і вітраж знову стане окрасою будинку. До речі, там дуже активні мешканці. Допомагали нам з демонтажем вітражів і дуже турбуються про них», – розповіла начальниця управління охорони історичного середовища ЛМР Лілія Онищенко.

Відновленням вітражів займається реставраторка Марія Шумська-Барвінок. Вона зазначила, що тривалість робіт залежить не від розмірів, а від стану чи особливостей вітража.

«Якщо не дуже пошкоджений, то можна зробити і за кілька днів. А є складні тріщини, однією я можу займатися 2-3 дні. Це не кажучи вже про укріплення, чищення та все решта. Це дуже індивідуально і дуже по-різному», – пояснила вона.

Для фінансування реставрації вітражів управління охорони історичного середовища ЛМР знайшло міжнародного донора – фонд ALIPH. За його кошти вже відновили вітраж з церкви​ св. Івана Золотоустого. Закінчити реставраційні роботи мають до кінця цього року.

Нагадаємо, з 24 лютого реставраційні роботи у місті фактично зупинені. Фахівці лише доробляють ті роботи, що розпочали до війни або займаються відновленням за спонсорські гроші.