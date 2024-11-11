Надважка операція тривала 9 годин і пройшла успішно

У львівській лікарні св. Пантелеймона команда львівських і київських кардіохірургів провела складну операцію 62-річному мешканцю Львівщини Володимиру Орищаку, у якого діагностували гостре розшарування аорти з поширенням на гілки дуги аорти та низхідну грудну аорту. В Україні донедавна такі операції проводили лише в Національному інституті серцево-судинної хірургії ім. Миколи Амосова.

Пацієнт понад 20 років мав проблеми з високим тиском і приймав ліки від тиску. Та два місяці тому чоловік прокинувся і відчув, що йому дуже погано. На свіжому повітрі легше не стало. Назад до хати чоловік ледве дійшов. Дружина поміряла тиск і він виявився критично низький – 60 на 80. Рідні викликали «швидку», повідомили у лікарні.

Дорогою до лікарні парамедики підключили хворого до кисню, бо його сатурація нестримно падала і він задихався. У лікарні кардіохірурги відразу обстежили пацієнта і виявили рідкісну і небезпечну для життя патологію, а саме – гостре розшарування аорти з поширенням на гілки дуги аорти та низхідну грудну аорту. Головна артерія кровоносної системи пацієнта була сильно пошкоджена внаслідок тривалого впливу надмірного тиску. Лікарі робили все можливе, щоб стабілізувати стан пацієнта та якнайшвидше виконати складну операцію.

Пацієнт з лікарями, які допомогли йому подолати важку недугу

«Враховуючи велику площу розшарування, ми ухвалили рішення провести надважке втручання спільно з колегами з Інституту Амосова. Вони єдині самостійно виконують такі складні операції. Загалом це вже 27 втручання по всій Україні та друге у Львові», – каже керівник Центру серця та судин лікарні Роман Домашич.

Надважка операція тривала 9 годин і минула успішно. «Під час втручання ми видалили розшаровану висхідну аорту разом з дугою та встановили на цьому місці штучний протез. Він складається з двох частин: перша – це звичайний синтетичний протез аорти, а друга – це ендографт, який заходить у висхідну аорту і там розкривається. Далі ми висікли судини, які кровопостачають голову та верхні кінцівки і встановили ендопротез вже низхідної аорти. А, щоб уникнути інсульту, на час операції ми підключили пацієнта до апарату штучного кровообігу», – кардіохірург каже Богдан Гель.

За словами карріохірургів, основна складність операції була в тому, що після відключення головних судин, кардіохірурги мали почергово підключати кожну з них і перевіряти чи є кровопостачання. Критичного пацієнта вдалося врятувати. Через місяць після операції він поїхав додому.