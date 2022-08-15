Нова служба швидкої допомоги «ЕКСПЕРТ»

Запуск власної служби швидкої допомоги – новий етап у розвитку вже відомої у Львові Лікарні «ЕКСПЕРТ». Так, саме Лікарні, адже «ЕКСПЕРТ» – це не просто поліклінічне відділення, а ще й стаціонар і центр хірургії, де надається медична допомога в режимі 24/7, в тому числі при ургентних станах.

Продовжуючи тенденцію впровадження світових стандартів медицини в Україні, швидка допомога «ЕКСПЕРТ» пропонує принципово нову якість послуг невідкладної допомоги.

У чому полягають основні переваги нової служби швидкої допомоги «ЕКСПЕРТ»?

Швидка виїжджає на будь-які виклики і не відмовляє. Не секрет, що в службах швидкої допомоги можуть відмовити у виїзді бригади на дім, і в більшості випадків просто консультують в телефонному режимі. Проте у схвильованому стані не всі можуть надати медичну допомогу при високій температурі, тиску, при вивихах та переломах, тож Швидка «ЕКСПЕРТ» завжди готова виїхати на допомогу пацієнту.

Прозоре ціноутворення. Повний прайс завжди можна переглянути на сайті. Ціна за виїзд фіксована і не залежить від району проживання, поверховості, ваги пацієнта та інших «факторів», які могли б стати «сюрпризом» для пацієнта чи його рідних.

Висококваліфікований медичний персонал з багаторічним досвідом роботи в службах екстреної та невідкладної допомоги.

з багаторічним досвідом роботи в службах екстреної та невідкладної допомоги. Надання медичної допомоги при інтоксикаціях та абстинентному синдромі на дому.

Служба швидкої допомоги «ЕКСПЕРТ» працює на сучасних реанімобілях, з якісним діагностичним обладнанням та всіма системами підтримки життєзабезпечення. Автомобіль невідкладної допомоги – це не просто мікроавтобус з кушеткою, він обладнаний системою подачі кисню, апаратом ШВЛ, дефібрилятором та іншим обладнанням, якого в переобладнаних мікроавтобусах, що займаються перевезенням хворих, просто немає.

Протягом перших днів роботи Швидка «ЕКСПЕРТ» вже встигла здійснити десятки виїздів по Львову, низку медичних перевезень по Україні та надати якісний сервіс медичного супроводу масових заходів.

Центр невідкладної допомоги та транспортування хворих Лікарні «ЕКСПЕРТ» надає такі послуги:

Надання медичної допомоги на виїзді.

Транспортування хворих в межах Львова.

Транспортування хворих по Україні та за кордон.

Зняття інтоксикації при отруєннях та при абстинентному синдромі.

Медичний супровід громадських заходів.

Медичний супровід на злітну смугу аеропорту та інші.

Лікарня «ЕКСПЕРТ» працює для вас цілодобово, 7 днів на тиждень, без свят та вихідних.

Викликати швидку допомогу «ЕКСПЕРТ» можна за коротким номером телефону: 24-07.

Записатись на прийом можна за телефоном:

+38 097 22 33 911

+38 073 22 33 911

Актуальні адреси:

м. Львів, вул. Кульпарківська, 64А.

м. Львів, вул. Шолом-Алейхема, 11

Дізнатися більше про Центр невідкладної допомоги та транспортування хворих Лікарні «ЕКСПЕРТ» можна на сайті.