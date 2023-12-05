У вівторок, 5 грудня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:

Втеча не вдалася. Галицький районний суд Львова виніс вирок відомому львівському інфекціоністу Ігорю Бернику. Ще на початку повномасштабного вторгнення він намагався виїхати за кордон. І тому дав працівнику СБУ 15 тис. доларів хабара.

Нові тарифи. У громадському транспорті Львова зміниться вартість проїзду. З 11 грудня тариф буде однаковим для автобусів, трамваїв та тролейбусів.

Допомогти у дорослому житті. У Львові відкрили будинок «Спільнота-Рідні», де з 16 років можуть проживати та навчатися сироти.

Ялиночко, світись. У Львові перед оперним театром прикрасили різдвяну ялинку. Хвойне дерево містові подарував мешканець Білогорщі.

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